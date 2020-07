Attaque US contre l'avion de Mahan Air: l'Iran porte plainte auprès de la CIJ

"Tous les États membres de la Convention de Chicago - à partir de laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a été créée en 1944 - ont le devoir d'assurer le vol des avions civils", a déclaré le Dr. Yousef Molaei à l'IRNA.

Ce professeur de l'Université de Téhéran a poursuivi: "L'un des plus importants principes spécifiés dans les deux conventions de Montréal et de Chicago, consiste à ce point que les pays n'ont pas le droit de perturber la sécurité des vols civils et doivent respecter la sécurité de ces vols."

Cet avocat international s'est référé à la réclamation des États-Unis et a déclaré que les allégations des États-Unis concernant le lancement de ses deux chasseurs pour établir une inspection visuelle de l'avion, n'a rien à voir avec le droit international cat il s'agissait d'une menace contre la sécurité d'un avion civil.