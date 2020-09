Rien ne diminue la ferme volonté d'Iran dans la lutte contre la drogue

Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA, Amir Abbas Lotfi a affirmé: "Le domaine de la lutte contre les stupéfiants est l'un des principaux domaines humanitaires et à but non lucratif. Rien ne peut affecter la ferme volonté de la République islamique d’Iran de lutter contre la drogue, alors que la République islamique d’Iran est prête à coopérer avec les pays de la région et les institutions transrégionales dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants."

Le porte-parole du Comité iranien de la lutte contre la drogue a annoncé: "Une structure d'action régionale comprenant l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan sera bientôt établie pour la lutte régionale contre les stupéfiants."

"Un des nouveaux défis dans la lutte mondiale contre la drogue est la production du stupéfiant synthétique de la méthamphétamine en Afghanistan qui a été accélérée depuis 2 ans. Nous espérons que le gouvernement légitime de l'Afghanistan sera en mesure de faire respecter l'état de droit dans tout l'Afghanistan sous sa responsabilité. L’Iran est également tout à fait prêt à fournir l’appui nécessaire à l’Afghanistan à tous les niveaux pour faire en sorte que tous les stupéfiants synthétiques et naturelles soient éradiqués dans ce pays.", a précisé Amir Abbas Lotfi.

Le directeur général du Bureau des relations internationales du Comité iranien de la lutte contre la drogue a ajouté: "La coopération de l'Iran avec les Nations Unies est commencée depuis 20 ans. Cela fait près de 40 ans que nous coopérons avec divers pays dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants. L'Iran a signé plusieurs accords bilatéraux et plurilatéraux avec plus de 40 pays étrangers."

L'Iran est un pays pionnier dans la lutte contre la drogue. La police iranienne a enregistré plus de 4000 martyrs dans son combat acharné contre le trafic des stupéfiants.

