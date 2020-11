Le président Rohani félicite la fête nationale du Liban

Dans un message de félicitations adressé au président de la République libanaise, le président Hassan Rohani a déclaré: "Je félicite sincèrement l'anniversaire de l'indépendance de la République libanaise à votre Excellence et au peuple honorable du Liban."

Notant que le Liban a traversé des moments difficiles au cours de l'année écoulée, le Président iranien a souligné: "La résistance du peuple libanais et la gestion sage des leaders politiques a apporté la fierté du Liban et a montré au monde que le chemin vers la dignité, l'indépendance et la prospérité du Liban se poursuivra sous la présidence de Votre Excellence, avec la sympathie et le soutien de divers courants politiques."

"La République islamique d’Iran, comme par le passé, soutient le gouvernement et le peuple libanais et est prête à développer la coopération bilatérale dans tous les domaines.", a précisé le président Rohani dans le cadre de ce message de félicitations.

Le 22 décembre est l'anniversaire de l'indépendance du Liban et le peuple libanais célèbre cette journée comme une fête nationale. Le Liban était sous mandat français entre 1920 et 1943 avant de déclarer son indépendance au 22 novembre 1943.

