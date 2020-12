Jésus-Christ, grand messager de paix et d'amour

Le chemin, la manière et la pensée de Jésus-Christ et de tous les prophètes divins sont liés au monothéisme, le pardon, l'égalité et la propagation de la paix et de l'amour. Jésus-Christ a éclaire la lumière du salut et de la libération et manifeste la bonté, la beauté et la béatitude pour toute l'humanité.

Dans ce 2021e anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, nous espérons que La société humaine, en traversant la période difficile du coronavirus, qui est le reflet de la faiblesse de l'homme moderne devant la nature, pourra revenir plus qu'avant vers ses origines célestes, en s'appuyant sur la foi en Dieu, en vue de retrouver son l'esprit de gaieté et d'amour.

Le 25 décembre est inscrit au calendrier officiel d'Iran comme l'anniversaire de Jésus-Christ. Le Saint Coran a présenté le fils de Marie, comme le Messie, le Messager de Dieu et l'incarnation de Sa parole. Les versets coraniques affirment que Jésus-Christ a annoncé l'arrivée du prophète Mohammad.

Jésus est également un prophète vénéré dans la littérature persane. Les expressions sur le thème de la prophétie de Jésus sont aussi très nombreuses dans l'art iranien.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench