L'Iran ouvre la plus grande raffinerie de gaz du Moyen-Orient

Lors de la cérémonie virtuelle marquant l'événement, le Chef du Pouvoir exécutif de la RII, Hassan Rohani, a salué la réalisation et déclaré que l'ouverture du mégaprojet prouvait l'échec des sanctions américaines et de sa soi-disant campagne de pression maximale contre l'Iran.

"Malgré les sanctions américaines oppressives, la raffinerie de gaz Bidboland, en tant que plus grande raffinerie de gaz au Moyen-Orient, a été lancée par des experts de l'Ordre sacré de la République islamique et est prête à fonctionner", se félicite pour sa part le jeudi 21 janvier le PDG de la société Bidbonald, Mahmoud Aminnejad lors de la cérémonie d'ouverture du projet, qui s'est tenue en présence du ministre du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, à laquelle a également assisté par visioconférence le Président Rohani.

"Cette raffinerie est un symbole de la puissance de l'Iran et de ses spécialistes, qui a été mise en exploitation en 36 mois avec le ferme soutien du gouvernement", a-t-il encore déclaré.

Il a ajouté : "Plus de 3 milliards et 400 millions de dollars ont été investis dans la construction de cette grande raffinerie, dont 2,3 milliards de dollars provenant du Fonds national de Change.

"Cette raffinerie est capable de collecter les gaz naturel (mêlé au pétrole lors de l'extraction) et de le transformer en gaz utile", a-t-il encore expliqué.

Selon cette autorité, plus de mille kilomètres de conduites d'alimentation et de pipelines de transport ont été construits pour le lancement du projet qui est dans son genre le troisième plus grand au monde.

La raffinerie du golfe Persique de Bidboland, dans le sud de la province du Khouzestan, jouera un rôle important dans l'expansion du secteur pétrochimique de l'Iran.

