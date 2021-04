La négociation Iran-USA n'aura pas lieu

Abbas Araghchi a déclaré dimanche: "Ce que nous poursuivons à Vienne au sein de la Commission mixte du JCPOA est basé sur les positions précises de la République islamique d'Iran, répétées à plusieurs reprises par le guide suprême et par les responsables du pays."

"Nous n'aurons pas de négociations directes ou indirectes avec les Américains à Vienne. Nous négocierons avec la Commission mixte et les pays P4 + 1 et annoncerons notre demande et nos conditions pour revenir au plein respect des engagements dans le cadre du JCPOA. Nous exigeons que les États-Unis remplissent d’abord toutes leurs obligations et suppriment toutes les sanctions qu’ils ont imposées, puis nous ferons vraiment des vérifications et reviendrons sur nos engagements suspendus partiellement suite au retrait américain en 2018.", a ajouté le vice-ministre iranien des Affaires étrangères.

"Nous n'avons pas de plan pas à pas ou de proposition pas à pas. Nous n'acceptons pas qu'il y ait une étape de plus. À notre avis, il n'y a qu'un seul pas à prendre par les États-Unis. Les Américains doivent lever toutes les sanctions imposées après le départ de Trump ou les sanctions imposées récemment ou les sanctions dont l'étiquette a été changée. Celles-ci doivent être identifiées et levées par les États-Unis. Ensuite, nous allons vraiment vérifier les actions des Américains et revenons, comme avant, à nos engagements.", a précisé le numéro deux de la diplomatie iranienne.

La 18e réunion de la Commission mixte du JCPOA s'est tenue virtuellement vendredi en présence des représentants de l'Iran et du P4 + 1, et ces entretiens devraient se tenir physiquement ce mardi à Vienne.

