Progrès des pourparlers nucléaires ; Les divergences entre l'Iran et l'AIEA ont diminué

« Je n'ai pas l'intention d'entrer dans les détails, mais je peux prédire que les deux parties parviendront bientôt à un accord. », a espéré Khatibzadeh.

Il y a quelques heures, Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré à l'Associated Press que les restrictions auxquelles étaient confrontés ses inspecteurs en Iran ne fournissaient qu'une image très vague des programmes de Téhéran.

« La réalité est que nous avons affaire à un Iran très différent. L’année 2022 est si différente de 2015 que des réformes doivent être réalisées pour prendre en compte ces nouveaux faits afin que nos inspecteurs puissent mettre tout ce que les pays ont sur la table politique. », a déclaré Grossi.

Plus tôt dans la journée, Eslami a déclaré aux journalistes en marge d'un événement dans la capitale iranienne, Téhéran, que la coopération entre l'Iran et l'AIEA ne se limiterait qu'aux garanties de l'ONU et au Traité de non-prolifération (TNP).

Eslami a également déclaré que la demande de l'AIEA d'accéder au complexe TESA Karaj, un atelier de fabrication de composants de centrifugeuses dans le centre-nord de l'Iran, allait au-delà de l'accord de garanties et était donc « inacceptable ».

Il a en outre noté que si l'organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies cherchait à accéder au site nucléaire dans le cadre de l'accord nucléaire iranien de 2015, également connu sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA), toutes les autres parties devraient agir pour remplir leurs obligations.

« Si le JCPOA doit être opérationnel, toutes [les parties] doivent remplir leurs obligations et ce n'est pas que l'Iran respecte pleinement ses obligations et que l'autre partie ne remplisse pas ses obligations », a-t-il affirmé.

« Lorsqu'ils ne remplissent pas leurs engagements et imposent des sanctions sévères, illégales et injustes à l'Iran et les étendent chaque jour, il n'y a aucune raison de nous forcer à les respecter [les obligations de l'Iran en vertu du JCPOA]. Nous agissons dans le cadre de l'AIEA. garanties et le TNP et n'acceptent rien d'autre que cela », a ajouté Eslami.