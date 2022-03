L'Iran et le Royaume-Uni examinent les derniers développements des pourparlers de Vienne

Se référant à la participation du vice-président iranien au sommet de Glasgow sur le climat et au webinaire conjoint des groupes d'amitié parlementaires et à la demande de la délégation britannique de se rendre à Téhéran, Amir Abdollahian a salué les relations entre les deux pays.

En ce qui concerne les pourparlers en cours à Vienne, le chef de la diplomatie iranienne a souligné le sérieux et la responsabilité des parties aux négociations avec l'Iran, affirmant que l'atteinte de ce stade des pourparlers était due à l'approche et à l'initiative logiques de l'Iran et à la nécessité d'un accord collectif entre toutes les parties aux négociations sur le texte unique et à la nécessité de tenir compte de la position de l'Iran revendications légitimes.

Élaborant sur la position de principe de l'Iran à l'égard de l'Afghanistan, il a qualifié la formation d'un gouvernement inclusif en Afghanistan d'importante et a exhorté la communauté internationale à fournir une assistance immédiate au peuple afghan.

Se référant à la détérioration de la situation humanitaire au Yémen, il a exprimé l'espoir que le Royaume-Uni assumerait ses responsabilités pour mettre fin à la catastrophe humanitaire causée par l'agression et la guerre au Yémen.

Pour sa part, Truss a passé en revue les derniers développements des relations bilatérales et des pourparlers de Vienne et a expliqué les vues de Londres à cet égard.

Elle a noté que le développement des relations entre le Royaume-Uni et la République islamique d'Iran répondra aux intérêts des deux pays.

Elle a exprimé l'espoir que dans un proche avenir, le Royaume-Uni sera en mesure de payer ses arriérés à l'Iran. Truss a souligné la coopération entre le Royaume-Uni et les Nations Unies pour aider le peuple afghan et a salué le rôle efficace et la coopération de l'Iran à cet égard.