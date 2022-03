L'Iran envisage d'exporter son vaccin PastoCovac

PastoCovac est utilisé à la fois pour les adultes et les enfants. PastoCovac est le seul vaccin que les enfants iraniens reçoivent actuellement, a expliqué le responsable.

Plus tôt, Biglari a décrit PastoCovac comme le vaccin le plus sûr contre le coronavirus, affirmant qu'il avait été testé contre la variante bêta à Cuba et contre la variante delta en Iran et qu'il s'était avéré efficace à 96 %.

Il a poursuivi en disant que cinq millions de doses de vaccin PastoCovac sont produites chaque mois en Iran, soulignant que deux doses suffiront pour les enfants.

PastoCovac, connu sous le nom de Soberana 2 à Cuba, a été développé conjointement par l'Iran et Cuba et a passé avec succès la troisième phase des tests cliniques.