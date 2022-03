Manifestations turques contre la visite d'Herzog : «Nous sommes tous Qassem Soleimani» retentit

Selon le rapport du samedi matin 12 mars del’IRNA, citant des sources d'information, les manifestants, portant en main des drapeaux du Hezbollah libanais, d'Ansara du Yémen et des photos du général martyr iranien Qassem Soleimani, ont scandé « A bas l'Amérique », « A bas Israël » et « Salut au Jihad, Salut au Hezbollah », manière de protester contre la visite de Herzog en Turquie.

En juillet, Erdogan avait félicité par téléphone Herzog pour sa désignation à la présidence de l’entité sioniste. On dit que cet appel téléphonique, passé après des années de haut et de bas, a ouvert la voie à la visite de cette haute autorité du régime usurpateur en Turquie.

Il s’agit du premier dirigeant israélien à se rendre en Turquie en 18 ans.

Les relations s’étaient gelées après la mort de 10 civils à la suite d’un raid israélien sur le navire turc Mavi Marmara, qui faisait partie d’une flottille humanitaire tentant de briser le blocus israélien en transportant de l’aide dans la bande de Gaza assiégé, en 2010.

C'est la première étape de la normalisation des relations Ankara-Tel Aviv après la victoire de Herzog à la tête du régime sioniste.

Cette visite controversée en Turquie dont le chef de l'État se faisaient ces dernières années l'ardent défenseur de la cause palestinienne, a suscité la colère à l’intérieur et à l’extérieur de la Turquie. Des militants turcs ont mis le feu au drapeau israélien sur la route de l'aéroport où l'avion de Herzog a atterri à Ankara et ont hissé le drapeau palestinien.

