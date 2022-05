L’Iran se lance dans la construction de destroyers lourds

L"amiral en chef de la marine iranienne a déclaré que la production des destroyers indigènes Zagros et Damavand-2 progressait comme prévu, et que les deux principaux exploits militaires rejoindraient la flotte navale du pays dans un proche avenir.

Dans une interview accordée au réseau d'information de la République islamique d'Iran (IRINN) diffusée vendredi soir 29 avril, Shahram Irani a déclaré que les deux destroyers locaux de nouvelle génération seront remis aux forces navales lors d'une cérémonie officielle marquant un événement spécial, sans en préciser la date exacte.

« La raison en est qu'ils doivent passer des tests rigoureux, et les informations techniques accumulées doivent ensuite être transférées aux départements techniques et industriels de la Marine et réorganisées conformément aux dernières technologies », a déclaré Shahram Irani.

Il a noté que la technologie de pointe doit être intégrée dans les destroyers pour permettre aux forces navales d'exercer leur autorité dans toutes les mers ouvertes chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

« Alors que diverses embarcations rejoignent les flottes sud et nord de la marine, la production de différents types de navires de guerre est une priorité pour nous », a encore déclaré Shahram Irani.

« Nous avons terminé des études sur la fabrication de destroyers lourds et entrerons bientôt dans la phase de production industrielle. »

Le Commandant en chef a poursuivi que les navires de surface et sous-marins du pays sont tous développés au niveau national, affirmant que la production de sous-marins et de destroyers polyvalents est un signe des capacités industrielles du pays.

Le Commandant de la marine iranienne a déclaré qu'aucun pays étranger n'oserait jamais s'approcher des eaux territoriales de la République islamique.

« L'agacement des Américains est dû au fait que la République islamique d'Iran possède la technologie de la conception et de la production de destroyers et de sous-marins, et qu’elle est également capable de les faire fonctionner en haute mer », a précisé l’amiral en Chef, en réaction aux « inquiétudes » affichées par l'Occident concernant les progrès militaires légitimes de l'Iran.

Il a ajouté que les activités de la marine iranienne sont définies dans le cadre de la défense et de la diplomatie navale, avant d’insister sur le fait que « la sécurité de la région doit être assurée par les pays de la région eux-mêmes »

Evoquant les plans de la marine iranienne pour les futurs exercices conjoints avec d’autres pays, Shahram Irani a indiqué que l’Iran recherchait une « présence effective dans tous les exercices combinés ».

« Les forces navales iraniennes ont été impliquées dans deux événements majeurs l'année dernière. L'un d'eux était un exercice naval trilatéral combiné avec la participation des marines russe et chinoise. Les destroyers iraniens Dena, Sahand et Jamaran y étaient présents et tous les trois étaient chargés de commander les manœuvres », a expliqué le Commandant.

« Un autre exercice dans lequel la marine iranienne était présente était la « Ceinture de sécurité maritime de 2022 » organisée par l'Inde », a-t-il encore rappelé.

Les experts et ingénieurs militaires iraniens ont réalisé ces dernières années des percées remarquables dans la fabrication d'une large gamme d'équipements indigènes, rendant les forces armées autosuffisantes.

Le Ministre iranien de la Défense a appelé à une coopération synérgique régionale pour assurer la sécurité dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz

Le ministre iranien de la Défense a également dénoncé la présence « illégitime » des forces étrangères dans les régions ultra stratégiques du golfe Persique et du détroit d'Ormuz.

Les autorités iraniennes ont souligné à plusieurs reprises que le pays n'hésitera pas à renforcer ses capacités militaires, y compris sa puissance de missiles, qui sont entièrement destinées à la Défense, et que les capacités défensive conventionnelle de l'Iran ne feront jamais l'objet de négociations.

Le Leader de la Révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a pour sa part appelé et cela à plusieurs reprises à des efforts pour maintenir et renforcer les capacités de défense nationale, décriant les allégations des ennemis pour avoir remis en cause le programme de missiles du pays.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter