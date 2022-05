Signature d'un protocole d'accord entre la Croix-Rouge allemande et le Croissant-Rouge iranien

Selon l'IRNA, Wolmer Sean, vice-président de la Croix-Rouge allemande, Volkmar Schön, a rencontré ce samedi 7 mai Yaghoub Soleimani, Secrétaire général de la Société du Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran (RII), et un protocole d'accord a été signé entre les deux parties.

Au cours de la réunion, Schön a noté qu'il existe un bon potentiel de coopération entre les associations iranienne et allemande, affirmant que les services rendus par la Société iranienne du Croissant-Rouge aux ressortissants étrangers et aux pauvres est « louable » et que la Croix-Rouge allemande est prête à collaborer avec son homologue iranien.

« De plus, le Croissant-Rouge iranien a su bien utiliser ses potentiels en établissant des maisons du secours et d’intervention rapides à différents endroits, ce qui est une bonne expérience dont d'autres associations peuvent bénéficier. »

Pour sa part Yaghoub Soleimani a dit « prêt » le Croissant-Rouge iranien à coopérer avec son homologue allemand dans divers domaines, y compris la formation et l'éducation des forces de secours :

« En plus de fournir des services aux migrants aux points de passage des frontières, le Croissant-Rouge iranien a lancé de nombreux efforts pour réintégrer les migrants dans leurs familles. »

Et d’ajouter : « L'éducation, l'identification des talents, la formation, la vaccination et les soins médicaux des réfugiés font partie des autres mesures qui ont été fournies à 5 millions de réfugiés afghans malgré les sanctions sévères contre l'Iran », a-t-il fait valoir.

