Amirabdollahian rencontre les nouveaux ambassadeurs d’Iran en Irak, en Russie et à Singapour

Lors de sa rencontre avec le nouvel ambassadeur d'Iran en Irak, Mohamad Kazem Al-e Sadeq, Amir Abdolahian a insisté sur la nécessité de développer et de cimenter les relations bilatérales dans les domaines politique, économique, culturel et des échanges populaires, décrivant les deux républiques comme deux pays importants dans la région.

Fournir des services consulaires appropriés aux Iraniens résidant à Singapour, tel était le conseil du haut diplomate iranien à l'envoyé du pays à Singapour, Behnam Bolurian.

Lors de sa rencontre aujourd'hui avec Bolurian, Amir Abdolahian a également souligné l'importance des relations entre les deux Etats asiatiques dans divers domaines, notamment dans le domaine économique.

De même, Amir Abdolahian a rencontré le nouvel ambassadeur d'Iran en Russie, Kazem Jalali, au cours duquel il a souligné l'importance des liens entre Téhéran et Moscou dans les domaines politique, économique et culturel, ainsi que les relations bilatérales au niveau régional et international, insistant sur la nécessité de mettre en œuvre les accords conclus et d'utiliser les capacités existantes, notamment dans les secteurs économique et commercial.

Pour sa part, Jalali a présenté un rapport sur les relations croissantes entre la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie.

