Sanctions contre 8 personnes et 5 institutions britanniques soutiens du régime sioniste

Téhéran (IRNA)-Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a annoncé dans un communiqué : « Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi « Lutte contre les actions hostiles du régime sioniste contre la paix et la sécurité », un certain nombre d'institutions et d'individus du régime britannique soutenant le régime d’Occupation sioniste sera sanctionné. »

Il sagit de la Base aérienne d'Akrotiri du Royaume de Grande-Bretagne à Chypre, de Diamond Ship de la marine britannique en mer Rouge, de British Elbit System Company, de British Maggit Parker Company, de British Rafael Company 🔹 Grant Shapps, ministre britannique de la Défense, James Hackenhall, commandant du commandement stratégique de l'armée britannique, Sharon Nesmith, chef d'état-major adjoint des forces armées, Paul Raymond Griffiths, assistant de l'état-major général des forces armées, Adrian Baird, directeur du renseignement de défense du ministère britannique de la Défense, Richard Camp, commandant du Richmond de la marine britannique en mer Rouge, Simon Clack, commandant de l'Akrotiri britannique Base aérienne de Chypre, Peter Evans, commandant de la flotte British Navy Diamond en mer Rouge .