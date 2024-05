Téhéran (IRNA)- La police a commencé à évacuer les manifestants de l'Université de New York (NYU) dans le centre de Manhattan vendredi, alors que la pression continue de monter sur le maire de la ville, Eric Adams, pour qu'il divulgue plus de détails sur les identités et les affiliations des 282 personnes arrêtées à Columbia et au City College of New York (CCNY) dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir accusé des « agitateurs extérieurs » d'avoir déclenché une répression, rapporte The Guardian.

Les manifestations d'étudiants pro-palestiniens ont conduit à l'arrestation d'environ 2 200 personnes dans au moins 40 campus de différentes universités américaines depuis leur début le 18 avril. Suite aux troubles, la police de New York est intervenue à la demande du maire pour disperser les « rassemblements illégaux sur le terrain de l'université » et a arrêté 13 manifestants à l'université de New York et 43 autres sur le campus de la New School.