L'admission de la Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU est une première étape pour remédier aux injustices (l’Iran)

La résolution, présentée par les Émirats arabes unis (au nom du groupe arabe), a été adoptée vendredi par consensus écrasant, 143 États membres ayant voté pour, 9 contre et 25 abstentions.

« L'admission de la Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU est une première étape et un moment décisif pour remédier aux injustices historiques subies par le peuple palestinien », a déclaré M. Iravani dans une allocution prononcée lors de la session de l'Assemblée générale de vendredi.

Le texte intégral du discours de l'envoyé permanent de l'Iran auprès des Nations unies est le suivant :

Monsieur le Président,

La République islamique d'Iran exprime son soutien à l'adhésion à part entière de la Palestine aux Nations unies.

L'admission de la Palestine en tant que membre à part entière des Nations unies est un premier pas et un moment décisif pour remédier aux injustices historiques subies par le peuple palestinien.

La résolution [qui vient d'être adoptée] souligne à juste titre que l'État de Palestine est qualifié pour devenir membre des Nations unies, conformément à l'article 4 de la Charte.

La République islamique d'Iran reconnaît et soutient la décision prise aujourd'hui par l'Assemblée générale. Cette décision représente une étape modeste mais cruciale dans le respect des obligations de la communauté internationale à l'égard du peuple palestinien et dans le rétablissement de certains droits inhérents à la Palestine.

La Palestine a démontré son engagement en faveur de la paix et sa capacité à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations unies. Elle mérite donc d'être membre à part entière des Nations unies.

À l'inverse, les actions du régime israélien le disqualifient et le rendent inéligible en tant qu'entité pacifique capable de respecter les obligations de la Charte des Nations unies. Le régime israélien viole constamment le droit international, la Charte des Nations unies et les résolutions de l'ONU. Il a refusé de se conformer aux ordres juridiquement contraignants de la Cour internationale de justice et persiste dans des violations flagrantes, notamment des massacres, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des actes de génocide.

Les rapports effroyables sur les charniers découverts à Gaza brossent un tableau déchirant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés par ce régime. Environ 400 corps, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvés enterrés, illustrant de manière frappante la brutalité du régime et son mépris pour la vie humaine. Ces actions vont à l'encontre des valeurs fondamentales des Nations unies et de tous les principes et normes de base du droit international et menacent la paix et la sécurité internationales.

Nous regrettons que les États-Unis aient fait obstruction au projet de déclaration à la presse du Conseil de sécurité proposé par l'Algérie, qui appelle à une enquête impartiale, transparente et internationale pour déterminer les faits qui se cachent derrière le crime horrible des fosses communes à Gaza. Ce comportement irresponsable d'un membre permanent du Conseil de sécurité est inacceptable, imprudent et en contradiction avec la volonté de la communauté internationale.

Monsieur le Président,

Malgré le soutien massif de la communauté internationale, les États-Unis, en tant que fervent partisan du régime d'occupation, ont une fois de plus choisi de fermer les yeux sur cette réalité et ont déployé des efforts cyniques pour entraver la réalisation de la noble aspiration du peuple palestinien à devenir membre à part entière de l'Union européenne.

Toutefois, le vote d'aujourd'hui montre à quel point les États-Unis sont isolés dans leur soutien inconditionnel au régime israélien.

Nous sommes convaincus que le vote d'aujourd'hui envoie un message clair au Conseil de sécurité. Après l'adoption de cette résolution, nous espérons que le Conseil de sécurité sera en mesure de reconsidérer sa position antérieure concernant la demande palestinienne d'adhésion à part entière.

Monsieur le Président,

La République islamique d'Iran est fermement convaincue que le soutien à la cause de la Palestine et du peuple palestinien doit se poursuivre jusqu'à ce qu'ils puissent réaliser leurs droits fondamentaux, en particulier leur droit à l'autodétermination et à la création d'un État indépendant de Palestine, avec Al-Quds Al-Sharif comme capitale.

En conclusion, ma délégation a voté [votera] en faveur de la résolution (résolution ES-10/*) et la considère comme une démonstration du soutien ferme de la communauté internationale à la cause de la Palestine, en particulier à la réalisation par le peuple palestinien de son droit inaliénable à l'autodétermination.

Tout en nous félicitant de l'adoption de la résolution, nous sommes de tout cœur avec les habitants de Gaza et de Rafah, qui subissent les atrocités commises par Israël. L'Iran reste déterminé à plaider pour l'établissement d'un cessez-le-feu durable, reconnaissant qu'il s'agit d'une exigence urgente et indispensable pour le bien-être de Gaza à ce moment critique.

Enfin, nous tenons à préciser que notre soutien à la résolution est sans préjudice de notre position de principe constante et de longue date sur les questions liées à la Palestine et à la non-reconnaissance du régime israélien.

Je vous remercie, Monsieur le Président.