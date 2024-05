AmirAbdollahian appelle à une pression accrue de la part des Nations Unies sur Israël

Hossein AmirAbdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, lors d'un entretien téléphonique avec Antonio Guterres, tout en appréciant les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour mettre fin à la guerre et au génocide du régime israélien à Gaza, a déclaré : « La République Islamique d'Iran poursuit ses efforts pour établir une sécurité stable et durable dans la région dont notamment pour mettre fin aux crimes du régime israélien dans la guerre contre Gaza se poursuit.

AmirAbdollahian a averti si les États-Unis s’abstiennent de faire pression sur Netanyahu pour qu'il accepte un cessez-le-feu et continuent à tolérer ces nouveaux crimes à Rafah, les conséquences en seront graves pour les soutiens complices de la guerre.

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi en annonçant le soutien de son pays à la réponse du Hamas au plan d'arrêt de la guerre, avant de mettre António Guterres au courant de ses consultations avec le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte, ainsi qu'avec le chef du bureau politique du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, Hamas, Cheikh Ismail Haniyeh, et a ajouté : « Le régime sioniste poursuit sa politique de terreur et de génocide et tente désormais de créer un autre désastre humain dans la région en fermant les points de passage de Rafah et de Karam Abu Salem et en rendant infructueux les efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre. C’est désormais la Maison Blanche qui doit choisir entre montrer sa volonté de faire pression sur le régime israélien et mettre fin à la guerre, ou bien entrainer la région dans un nouveau niveau de crise et de tension. »

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, lors de cette conversation téléphonique, tout en appréciant les actions et positions judicieuses de notre pays afin de parvenir à la paix et à la sécurité dans la région, a déclaré : Les Nations Unies ont souligné leur position ferme pour parvenir à un cessez-le-feu et mettre fin à la guerre le plus tôt possible.

Guterres a ajouté : « Nous sommes en train de faire pression sur Israël et de consulter activement les États-Unis et d'autres pays influents pour établir un cessez-le-feu et mettre fin immédiatement à la guerre à Gaza et dans la région, et en particulier pour ouvrir le terminal de Rafah dès que possible et d'autres points de passage qui sont la bouée de sauvetage de la population de Gaza. »