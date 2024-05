Les forces armées yéménites mènent 3 opérations de qualité contre 3 navires israéliens

La première opération a visé le navire israélien MSC ALEXANDRA en mer d'Arabie avec un certain nombre de missiles balistiques, a déclaré le général de brigade Saree.

Il a ajouté : La deuxième opération a été menée par les forces navales, le véhicule aérien sans pilote et la force de missiles ciblant le navire YANNIS alors qu'il traversait la mer Rouge. La troisième opération a été menée par les forces navales, les drones et les missiles : La troisième opération a été menée par la force de missiles, ciblant le navire israélien ESSEX avec un certain nombre de missiles en mer Méditerranée. Nous renouvelons notre avertissement aux entreprises qui traitent avec l'entité que leurs navires, quelle que soit leur destination, seront pris pour cible dans la zone d'opérations déclarée.