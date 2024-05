Une exposition des réalisations de l'industrie nucléaire organisée à l'Université d'Ispahan

L’exposition a été organisée dans le but d'informer le public et de présenter les connaissances autochtones sur l'industrie nucléaire, en mettant l'accent sur le fait que les sanctions sont devenues une opportunité pour rendre l’Iran plus fort et que les experts iraniens ont obtenu des succès significatifs dans le domaine des connaissances nucléaires.

Différents types de produits radiopharmaceutiques, des équipements d'infrastructure pour la production d'isotopes et les dernières recherches nucléaires et découvertes industrielles des scientifiques et chercheurs nucléaires iraniens, ainsi qu'un petit échantillon (modèle) du cycle technologique d'enrichissement, sont exposés aux visiteurs dans l’exposition.