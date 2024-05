L’Iran envisage de construire un réacteur nucléaire à Chiraz

Téhéran (IRNA)- Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a annoncé le plan visant à la construction d'un réacteur nucléaire à Chiraz, en vue de développer la science et la technologie nucléaires et pour mener des travaux de recherche et d'éducation.

Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a souligné les efforts conjoints visant à renforcer les sciences et les techniques nucléaires dans la région, en mettant en avant Chiraz comme un lieu stratégique pour réaliser cette vision. La déclaration d'Eslami fait suite à la conférence internationale inaugurale sur les sciences et techniques nucléaires qui s'est tenue récemment à Ispahan et qui a marqué une étape importante avec la participation de 22 pays. Se félicitant du succès de l'événement, Eslami a salué la qualité des présentations faites par une centaine d'orateurs étrangers et nationaux.