Les négociations Iran-AIEA se poursuivent sur la manière de mettre en œuvre l'accord conjoint de mars

Mohammad Eslami a fait ces remarques lors d'une conférence de presse avec le chef de l'I-A-E-A dans la ville d'Ispahan.

Eslami a souligné que la déclaration de 2023 est la base d'interactions en trois parties, qui comprennent les questions passées, présentes et futures.

La première partie, a déclaré le chef du nucléaire iranien, était liée à deux sites nucléaires et au déséquilibre des matières nucléaires qui ont été résolus.

La deuxième partie comprend la coopération actuelle entre l’Iran et l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, basée sur le traité de non-prolifération.

La troisième partie comprend les devoirs légaux du chef de l’IAEA de faciliter et d’éliminer les obstacles politiques.

Eslami a également appelé l’IAE à ne pas céder à la rhétorique anti-iranienne propagée par le régime israélien.

Les négociations avec l'Iran se poursuivent sur la manière de mettre en œuvre l'accord conjoint de l’hiver dernier , a pour sa part insisté M.Rafael Grossi.

De retour d'une visite en Iran, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que les négociations sur les modalités et la mise en œuvre du dernier accord pour résoudre les questions de garanties étaient en cours.

Rafael Grossi a exprimé mardi soir lors d'une réunion de journalistes basée à Vienne son espoir que des mesures concrètes soient prises dans un court laps de temps dans la mise en œuvre de l'accord Iran-AIEA.

Il a déclaré : "Le but de mon voyage était d'avoir des négociations sérieuses avec l'Iran et de pouvoir examiner des propositions concrètes couvrant différents domaines de la déclaration commune".