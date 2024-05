Energie nucléaire : l’Iran prêt à transférer ses connaissances de base à tous les pays

Le mercredi 16 mai 2024, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) a accueilli les participants à la troisième conférence de dialogue irano-arabe. Lors de la réunion, Behrouz Kamalvandi, adjoint pour les affaires internationales, juridiques et parlementaires, également porte-parole de l'Organisation nationale de l'énergie atomique, s’attardant sur les activités nucléaire pacifiques de l’Iran dans le domaine de l’énergie nucléaire et de l'enrichissement local, « source de fierté pour le pays » a déclaré : « L'enrichissement ne représente que cinq pour cent des activités nucléaires totales de l'Iran, ce qui est bien entendu très important à sa place. Dans ce domaine, l'Iran a enregistré des réalisations spectaculaires dans divers domaines. Bien sûr, parce qu’ils (les signataires occidentaux de l’accord nucléaire à leur tête les Etats-Unis) ne répondaient pas à nos besoins et nous avons fini, puisque nous en étions capables, par les produire avec nos propres capacités. »

Il a poursuivi qu'un pays qui recherche le progrès économique ne peut pas ignorer la technologie nucléaire et que cette industrie est considérée comme la locomotive et le moteur d'autres industries, avant de préciser : « Si l’on ne pense pas à la promotion de la technologie nucléaire, qui joue un rôle dans diverses industries comme le pétrole, le raffinage, les mines et l’acier ; Si nous n’y prêtons pas attention, nous devrons à l’avenir le fournir à un prix exorbitant et sous conditions depuis leurs marchés. »

Faisant référence à la production de produits radiopharmaceutiques et à son rôle dans le traitement de nombreuses maladies telles que le cancer, M.Kamalvandi a déclaré : « L'Iran occupe une position très élevée dans la production de produits radiopharmaceutiques au niveau mondial en termes de qualité et de variété. »

« L'Iran est prêt à partager tout ce qu'il a réalisé dans le domaine de l'industrie nucléaire avec différents pays, y compris les pays voisins et musulmans, pour améliorer la vie des peuples du monde, notamment la question de la sécurité. Il est nécessaire de former un réseau de coopération dans ce domaine et d'échanger des opinions et des expériences sur diverses questions, notamment la sécurité, qui est un principe important dans l'industrie nucléaire », a-t-il conclu.