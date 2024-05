Le Yémen frappe des cargos et des navires de guerre en mer Rouge et dans l'océan Indien

Deux cargos américain et israélien, respectivement le Larego Desert et le MSC Mechela, ont été touchés dans l'océan Indien, a déclaré M. Saree. Il a ajouté qu'un autre navire israélien, le Minerva Lisa, avait été attaqué par les Yéménites en mer Rouge parce qu'il avait violé une interdiction émise par le pays sur la navigation à destination et en provenance des ports occupés par Israël.

Le porte-parole a ajouté que les forces yéménites avaient également lancé des attaques contre deux navires de guerre américains naviguant en mer Rouge. « L'armée de l'air a mené deux opérations spécifiques (et) ciblé deux destroyers militaires américains en mer Rouge, et les opérations ont atteint leurs objectifs avec succès », a déclaré le porte-parole dans un communiqué, sans toutefois nommer les destroyers.