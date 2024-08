Championnats d'Asie cadets/juniors/U21 : 6 médailles d’or en une journée pour l’Iran

Téhéran (IRNA)- L'équipe masculine iranienne de karaté des cadets, a empoché six médailles d’or, une médaille d’argent et quatre médailles de bronze, et s'est classée première au 22e championnat asiatique des cadets, juniors et moins de 21 ans aux Philippines.

Le 22e championnat asiatique cadets, juniors et moins de 21 ans se déroule à Manille, aux Philippines, du 23 au 25 août.