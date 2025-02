Le mouvement Hamas a annoncé dans son communiqué de mardi concernant l'opération antisioniste d'un combattant palestinien contre les sionistes dans un point de contrôle du régime sioniste en Cisjordanie : « Cette opération souligne que les crimes et les agressions du régime sioniste ne resteront pas sans réponse. »

Des sources d'information locales ont rapporté qu'au moins deux soldats israéliens ont été tués lors d'une fusillade contre un poste de contrôle israélien à l'est de la ville de Tubas en Cisjordanie. Au moins six autres sionistes ont été blessées lors de cette opération bien calculée.



Le combattant palestinien avait pu s'infiltrer dans la tour de contrôle et même atteindre le dernier étage, d'où il a échangé des tirs avec les soldats du régime.

Ces médias ont ajouté que l'auteur de l'opération portait un uniforme militaire israélien.

Le combattant palestinien a ensuite été martyrisé lors d'un affrontement héroïque avec l'armée sioniste.

Israël a érigé de nouveaux points de surveillance illégaux dans toute la Cisjordanie occupée. Au moins 900 de ces points de contrôle, portes et monticules de terre isolent les communautés palestiniennes et rendent les déplacements entre les villages et les villes quasiment impossibles.