L'Iran soutient la formation d'un gouvernement inclusif en Syrie, réaffirme son représentant à l'ONU

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation au Moyen-Orient et en Syrie, ce mercredi, Amir Saeid Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies, a déclaré que l'Iran soutient la formation d'un gouvernement inclusif en Syrie par le biais d'élections libres et d'un dialogue national global, garantissant une représentation équitable de tous les Syriens.

Il a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Iran envers la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, soulignant que l'avenir de la Syrie doit être déterminé exclusivement par son peuple, sans aucune ingérence ni imposition étrangère. Iravani a également dénoncé les violations répétées de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie par le régime d’Occupation sioniste, appelant le Conseil de sécurité à prendre des mesures « décisives » pour mettre fin à ces agressions et obliger Israël à se retirer de toutes les zones syriennes occupées.