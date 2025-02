Plus de 50 000 innocents tués en martyr à Gaza, puis ils parlent des droits de l'homme (Président Pezeshkian)

Selon le correspondant politique d'IRNA, dans le premier programme de son quatrième voyage provincial auprès des habitants de Bushehr, Masoud Pezeshkian a déclaré que les ennemis de l'Iran cherchaient des complots, des guerres et des coups d'État contre notre pays depuis les tout premiers jours de la victoire de la Révolution, et a ajouté : "Ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, la paix et la tranquillité, commettent eux-mêmes des actes de terrorisme, ont assassiné 18 000 personnes dans notre pays et nous accusent faussement d'être des terroristes."

Pezeshkian a poursuivi : "Le président américain, dans une directive qu'il a émise, nous a qualifiés de terroristes et a prétendu que nous avons perturbé l'ordre régional. Ils ont assassiné nos jeunes, nos scientifiques, nos responsables, nos présidents et nos imams de la prière du Vendredi, puis ils nous appellent terroristes. Celui qui parle des droits de l'homme, de l'humanité, de la paix et de la tranquillité, fournit des armes à Israël pour bombarder et assassiner, puis prétend rechercher la sécurité de la région."

Le président a ajouté : "Ismaïl Haniyeh, qui était notre invité après la cérémonie d'investiture présidentielle, a été assassiné. À Gaza, plus de 50 000 innocents ont été tués en martyr, puis ils avancet que l'Iran est terroriste. Ils disent que vous ne devez pas avoir d'armes, d'équipements et de missiles, c'est-à-dire qu'Israël, tout comme il a bombardé Gaza, puisse venir bombarder notre pays et repartir."

Pezeshkian a précisé : "Derrière le podium, ils disent vouloir négocier avec nous, mais d'un autre côté, ils ferment toutes les voies et prennent toutes les décisions nécessaires pour nous paralyser. Ils menacent le monde de ne pas commercer avec l'Iran, puis optent verbalement pour les négocions. Si vous êtes un homme de négociation, pourquoi agissez de cette manière ?"

Pezeshkian a poursuivi : "Que faites-vous dans cette région pour que nous perturbions votre sécurité ? Vous êtes venus dans notre région, vous assassinez et détruisez les gens, vous parlez de sécurité et vous nous qualifiez de terroristes ?"

Il a ajouté : "Si nous, le peuple iranien, nous unissons, nous construirons le pays avec puissance. Ils menacent parce qu'ils pensent que nous recherchons le monde matériel. Le martyre pour nos dirigeants, nos leaders et les hommes de Dieu est plus doux que le miel. Vous ne pouvez pas effrayer l'Iran et les Iraniens. Un Iranien ne cède à aucune menace et ne se soumettra pas. Nous ne sommes en guerre avec aucun pays, nous avons abordé tous nos voisins avec amitié, tous les voisins sont nos frères, sœurs et amis, tous sont musulmans et nous établirons avec eux des relations sincères"a-t-il conclu .