Le président Rohani insiste sur le développement des relations Téhéran-Bagdad

Le président Rohani vendredi lors d'un appel téléphonique avec le président irakien Barham Salih, le félicitant pour l'occasion de l'Aïd al-Adha en tant que manifestation de l'unité des musulmans du monde envers le gouvernement et le peuple irakiens.

Rohani a déclaré que tout au long de l'histoire, il y avait eu un lien profond entre les peuples des deux pays, ce qui devient plus évident à ces occasions, et j'espère qu'avec la réduction de la maladie coronavirus, les gens et les responsables des deux pays pourront pour se visiter davantage.

Le président Rohani a décrit la visite du Premier ministre irakien en Iran comme positive et une occasion de discuter de questions d'intérêt mutuel et a exprimé l'espoir que les décisions et les accords entre les responsables des deux pays seraient mis en œuvre dès que possible et que les relations économiques et le commerce entre les deux pays pourraient être élargis plus que jamais.

Le président irakien, Barham Salih, a félicité le gouvernement et le peuple iraniens à l'occasion de l'Aïd al-Adha, en disant: «La manifestation de ce grand Eid est l'unité des musulmans, et j'espère que dans la situation mondiale actuelle au milieu de l'éclosion de la couronne, l'unité et la coopération entre tous les pays de la région se développeront plus qu'auparavant».

