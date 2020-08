Le ministre iranien des Affaires étrangères arrive à Beyrouth

Zarif devrait tenir des réunions et des entretiens avec de hauts responsables libanais pour déclarer solidarité et sympathie avec le peuple et le gouvernement au Liban, à la suite de l'explosion massive qui s'est produite dans le port de Beyrouth la semaine dernière.



Une puissante explosion a secoué la zone portuaire de Beyrouth le 4 août, envoyant une onde de choc dans les quartiers résidentiels de la capitale libanaise.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé qu'au moins 171 personnes ont été tuées et 30 à 40 personnes sont toujours portées disparues en raison de l'explosion.

Le président libanais a déclaré que les responsables enquêtaient sur une éventuelle "ingérence extérieure" en plus de la simple négligence de l'incident.

