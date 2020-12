L'Iran doute des intentions US quant aux négociations de paix en Afghanistan

Abbas Araghchi, qui s'est rendu en Afghanistan pour des rencontres de haut niveau avec les autorités afghanes, a accordé une interview exclusive au correspondant de l'IRNA à Kaboul.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré lors de cette interview: "L'histoire a montré que ce que les Américains ont fait jusqu'à présent dans le monde est marqué par les erreurs, les malices et les politiques dans les coulisses. En d'autres termes, il y a peu de pays dans le monde où l'intervention américaine a été bénéfique. Mais en général, la République islamique d’Iran soutient le processus de paix mené par les Afghans et le Gouvernement afghan."

"Nous doutons des intentions américaines concernant le processus de paix en Afghanistan et nous sommes sceptiques quant à leurs actions. Nous avons également parlé de ce sujet à nos amis afghans.", a ajouté Abbas Araghchi.

"Tout pays qui peut aider au processus de paix en Afghanistan est le bienvenu, mais il y a un doute dans la bonne foi des États-Unis et il est nécessaire que nos amis en Afghanistan fassent attention à ces politiques américaines en coulisse et prennent les précautions nécessaires.", a signalé le numéro deux de la diplomatie iranienne.

En ce qui concerne le but de son voyage en Afghanistan, Abbas Araghchi a déclaré: "Mon déplacement en Afghanistan s'inscrit dans la continuité des négociations pour conclure un Plan stratégique de coopération entre Téhéran et Kaboul, qui, approche de sa phase finale. Ce document se compose de cinq parties, dont quatre sont déjà finalisées. La cinquième partie était inachevée mais cette partie aussi a atteint sa phase finale dans les multiples négociations d'aujourd'hui"

"L'Iran et l'Afghanistan sont deux pays voisins et ont une relation longue et historique avec un large éventail de coopération et des relations commerciales.", a conclu vice-ministre iranien des Affaires étrangères.

