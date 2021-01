Pétrole : l'Iran prêt à augmenter sa production au niveau d'avant les sanctions

Ahmad Mohammadi, s’exprimant à l’occasion d’une interview avec le journaliste économique de l'IRNA ce dimanche, 17 janvier, a souligné qu'en plus des plans d'augmentation de la production de pétrole, qui ont été signés la semaine dernière, il existe d'autres plans pour maintenir son niveau de production.

En plus de ces plans, nous avons des projets sous la forme de plans financiers et opérationnels annuels qui sont suivis et comprennent diverses sections sur site et souterraines telles que l'exploitation des puits, les installations et les pipelines.

Il a ajouté: « De nombreux projets annuels et quotidiens sont prévus dans ce plan. »

M.Mohammadi a souligné: « En mettant en œuvre ces plans, en plus d'empêcher la réduction de la production, nous augmenterons le niveau et la capacité de production des zones riches en pétrole, afin de donner suite aux objectifs du ministère du Pétrole et de la compagnie nationale dans la période souhaitée. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**