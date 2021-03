Rabiee: la nouvelle administration américaine reviendra inconditionnellement au JCPOA

Ali Rabiee a déclaré mardi lors d'une conférence de presse: "Ces derniers jours, les relations extérieures de l'Iran ont passé l'une des périodes les plus importantes de notre histoire politique et la question du JCPOA était au centre de contacts internationaux constructifs entre le président Rohani et certains de ses homologues."

"Sans aucun doute, le JCPOA a été le plus grand événement politique de ces dernières décennies et une réalisation nationale, bien qu'à cause de ce fou qui a quitté le JCPOA, le bénéfice de notre peuple de la levée des sanctions ait été retardé, mais nous sommes convaincus que ce désordre prendra bientôt fin et que le gouvernement américain reviendra sur la bonne voie qu'il a abandonnée.", a ajouté le porte-parole du gouvernement iranien.

"Aujourd'hui, de nombreux pays tentent, de bonne foi, de relancer le JCPOA. Nous sommes convaincus que cet objectif sera atteint dans un proche avenir car c'est le seul moyen d'assurer la paix mondiale et de garantir les intérêts de tous les pays.", a précisé l'assistant du président Rohani aux affaires médiatiques.

Ali Rabiee a souligné que le JCPOA est une loi internationale et que les États-Unis n'avaient d'autre choix que de se conformer à cette loi et de ne pas rendre le chemin plus difficile et compliqué à la diplomatie.

