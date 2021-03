Commandant en chef du CGRI: l'ennemi, même dans son rêve, ne pense pas à la guerre contre l'Iran

Le général Hossein Salami a ajouté, mardi lors du deuxième congrès national des 4 000 martyrs de la province de Yazd: "Aujourd'hui, l'Iran islamique est devenu la terre d'honneur, d'autorité, de résistance, de surprises, de liberté, de défaite de l'ennemi et d'échec des agresseurs."

"Le fait que le Guide suprême de la Révolution islamique dit qu'il n'y aura pas de guerre et que nous ne négocierons pas, est une vérité indéniable et une directive réaliste et exacte.", a précisé le Commandant en chef du CGRI.

"Aujourd'hui, avec cet esprit de résistance et grâce aux grandes réalisations de la Révolution islamique, il est plus difficile que jamais pour les ennemis de vaincre la nation iranienne, car nous sommes assez forts dans l'arène militaire et nous sont entièrement prêts.", a martelé le général Salami.

Le Commandant en chef du CGRI a déclaré que la nation iranienne se débarrasse de la pression des sanctions oppressives des ennemis de la Révolution islamique en résistant et en suivant les directives du Guide suprême et en suivant les objectifs et les aspirations de nos chers martyrs.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench