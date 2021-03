La France, la Russie et l'Allemagne insistent sur le maintien du JCPOA

Selon le correspondant de l'IRNA à Moscou, le président russe, la chancelière allemande et le président français se sont entretenus, ce 30 mars, en visioconférence. Parmi les sujets qu’ils ont évoqués : le dossier nucléaire iranien.

Les trois dirigeants se sont accordés sur la poursuite des dialogues en vue de maintenir le JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) signé en 2015 entre l'Iran et le groupe 5 + 1, qui comprend la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis, la France et l'Allemagne.

D'après les rapports de l'AIEA, l'Iran a toujours respecté ses engagements dans le cadre de cet accord international renforcé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais en mai 2018, l'administration Trump s'est retirée unilatéralement de l'accord nucléaire, et a imposé des sanctions économiques à Téhéran.

