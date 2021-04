Une start-up iranienne produit la nano-poudre d'oxyde de zinc d'une pureté de 95,5%

L'oxyde de zinc est une substance blanche insoluble dans l'eau de formule chimique ZnO. Une conductivité thermique élevée, des capacités antibactériennes, une hydratation et un indice de réfraction élevé font partie des caractéristiques de l'oxyde de zinc.

Le nano-oxyde est un composé biocompatible qui peut être largement utilisé dans la production des produits médicaux, sanitaires et cosmétiques en raison de sa capacité à absorber les rayons ultraviolets. Cette combinaison est très utile pour éliminer les odeurs corporelles et prévenir la croissance des bactéries et soulage bien certaines allergies cutanées.

Par conséquent, la production de cette substance dans en Iran est d'une grande importance et de nombreux efforts ont été déjà faits pour produire de l'oxyde de zinc de haute pureté. Récemment, une entreprise iranienne a atteint la technologie d'oxyde de zinc d'une pureté de 95,5%.

Les particules d'oxyde de zinc produites ont des dimensions comprises entre 45 et 60 nm et leur morphologie est sphérique et quasi-sphérique.

Ce produit est utilisé comme additif dans la production de divers matériaux tels que le caoutchouc, les plastiques, le verre, le ciment et la céramique, les onguents, les écrans solaires, les lubrifiants, les peintures, les adhésifs, les batteries, les extincteurs, les absorbeurs d'ultraviolets (UV) et les applications anticorrosion.

Les recherches de ces start-up iraniennes sont largement soutenues par la vice-présidence aux affaires scientifiques et technologiques de la République islamique d'Iran.

