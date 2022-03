L'équipe de négociation iranienne défend ses intérêts nationaux comme un lion (Mikhail Ulyanov)

Lors d'un entretien exclusif aujourd'hui, samedi, avec un délégué de l'IRNA dans la capitale autrichienne, Ulyanov a souligné la fermeté du texte de l'accord final, mais a en même temps souligné la nécessité de résoudre d'autres problèmes pour parvenir à cet accord.

Il a également annoncé le départ des représentants des trois pays européens (France, Grande-Bretagne et Allemagne) de Vienne vers les capitales de leurs pays pour une courte période ; en disant : Il semble que ces trois collègues ne leur aient pas trouvé de place dans l'étape actuelle des négociations, et ils sont maintenant convaincus qu'ils ont accompli leur tâche, et donc leur présence n'est pas nécessaire à ce stade.

Et il a poursuivi en disant : En même temps, les représentants de tous les pays (l'Iran, la Russie, la Chine) et les États-Unis cherchent pour résoudre les problèmes qui les concernent.

Le diplomate russe de haut rang a déclaré que les négociations se poursuivraient, mais qu'elles se dérouleraient dans des cadres différents et en groupes plus restreints.

«Nous devons régler les questions en suspens ; Une grande partie de cela est accomplie dans le cadre de pourparlers bilatéraux plutôt que multilatéraux.»

En réponse à une question sur l'importance des problèmes restants, Ulyanov a déclaré : Ces problèmes sont importants, mais pas aussi importants que ce qui a été accompli jusqu'à présent. À mon avis, les grandes lignes du texte de l'accord ont reçu une approbation non officielle, mais certaines questions, notamment les points sur lesquels se concentre la délégation iranienne, sont toujours en discussion.

«Nos collègues iraniens « comme un lion» défendent leurs intérêts nationaux ; Et c'est vraiment le cas. Ils luttent pour chaque partie ou chaque single et ont réussi jusqu'à présent»

Il a ajouté : «Le Dr Ali Bagheri et son équipe sont des diplomates qualifiés».