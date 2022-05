Nucléaire iranien : les lignes rouges respectées, Il reste plus d'un problème entre nous et les USA (Khatibzadeh)

Selon l'IRNA, lors d'une conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré au sujet de la lettre des parlementaires au président Raïssi concernant les pourparlers de Vienne : « La voix des représentants du peuple iranien a toujours été entendue et le texte de l’accord n'est pas finalisé. »

« Les lignes rouges ont été respectées et si nous devions franchir les lignes rouges, nous serions parvenus à un accord il y a quelques mois » a-t-il souligné.

« Nous ne savons vraiment pas si nous parviendrons à un accord ou non, car les États-Unis n'ont pas encore montré la volonté d'arriver à un accord » a ajoute le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Concernant les remarques du ministre iranien des Affaires étrangères sur les nouvelles conditions américaines, Khatibzadeh a noté : « il n'est pas possible de parler du résultat de ce qui se passe, les intérêts économiques du peuple iranien issus de la levée des sanctions sont à l'ordre du jour, et nous l'avons annoncé à l'autre partie en toute conscience. »

Il reste plus d'un problème entre nous et les États-Unis

En réponse à une question sur le fait que la Force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) reste sur la liste des sanctions américaines, il a déclaré : « Toutes les pressions maximales doivent être supprimées, ce qui reste est plus qu'un problème, et tous les leviers de pression maximale doivent être supprimés, et jusqu'à ce jour, nous attendrons la décision de Washington et nous avancerons dans le cadre des intérêts incontestés du peuple iranien. »

« Les relations entre l'Iran et la Turquie sont stables et nous avons connu la frontière la plus sûre et la plus stable entre les deux pays au cours des cent dernières années », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à propos de la visite de Recep Tayyip Erdogan en Iran.

« Les pays qui ont fait des erreurs de calcul par rapport au régime sioniste en ont vu le résultat à plusieurs reprises. Ce régime apporte l'insécurité partout où il va » a-t-il ajouté.