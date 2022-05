Amir-Abdollahian souligne la réouverture des frontières terrestres partagées entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan

Lors de la conversation téléphonique, le ministre iranien des Affaires étrangères a félicité son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov pour l'arrivée de l'Aïd al-Fitr et a noté la poursuite de l'échange de visites des délégations de haut niveau entre les deux pays, qui a promu et développé les relations.

Amir-Abollahian a en outre exprimé l'espoir que les résultats de la Commission économique Iran-Azerbaïdjan et d'autres accords entre les deux pays seront mis en œuvre dès que possible.

Amir-Abdollahian a souligné la réouverture des frontières terrestres partagées entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan, tandis que les restrictions liées au coronavirus dans les deux pays ont été levées.

Le ministre iranien a exprimé l'espoir que compte tenu de la présidence temporaire de la République d'Azerbaïdjan sur le Mouvement des pays non alignés, le pays pourra utiliser ses capacités de présidence du mouvement NAM pour arrêter l'effusion de sang et la violation des droits des Palestiniens par le régime israélien .

Jeyhun Bayramov, à son tour, a félicité son homologue iranien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et s'est dit satisfait du développement de la coopération entre les deux pays.

Le ministre azéri a en outre déclaré que la République d'Azerbaïdjan se félicitait de la présence et de l'activité des entreprises iraniennes dans la reconstruction des zones libérées du pays et espère que les frontières terrestres de la République d'Azerbaïdjan seront bientôt rouvertes avec la décision appropriée du siège de Corona.

Tout en soulignant le soutien conjoint des pays islamiques aux droits des frères et sœurs palestiniens, Bayramov a annoncé que son pays est prêt à recevoir, suivre et soutenir les propositions reçues sur la question palestinienne et sur la protection des droits du peuple palestinien dans le Mouvement des non-alignés.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter