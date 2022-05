Ministre iranien de la Culture: le monde d'aujourd'hui a besoin de Saadi et de sa vision du monde

Mohammad Mahdi Esmaïli a tenu ces propos dans un message à la cérémonie de clôture de la semaine de commémoration de Saadi, qui s'est tenue dimanche soir sur la tombe de ce célèbre poète à Chiraz.

Le message du ministre de la Culture se lit comme suit : « Les messages humanitaires et moraux de Saadi peuvent être davantage remarqués dans le monde d'aujourd'hui fatigué de la violence et de l'extrémisme. ; Un monde qui est l'arène de la bataille des volontés et de la guerre des récits. »

Le ministre iranien de la Culture a ajouté dans la suite de ce message : « La langue et le discours de Saadi sont une version vivifiante pour notre époque. Saadi s'oppose à la tyrannie des tyrans et croit au service du peuple et au règne du peuple. »

Esmaïli a poursuivi : « Saadi et Hafez ont tous deux les préoccupations d'un homme libre. Tous deux ont souffert de l'oppression du peuple de leur temps ; Tous deux détestent le mensonge, l'hypocrisie, et tous deux mettent l'accent sur l'excellence humaine et la liberté de pensée humaine. »

« Saadi ne devrait pas seulement apprendre à parler mais aussi à vivre. Par conséquent, la commémoration de Saadi et la tenue de la journée de Saadi ne doivent pas être considérées comme un simple événement chronologique, mais ces dénominations et rituels doivent servir de base à une nouvelle attitude face à la vie ; Vivre plein de passion, de sens, d'humanité et de théisme. », a précisé Esmaïli.

Suite au message du ministre iranien de la Culture à la cérémonie de clôture de la semaine de commémoration de Saadi de Chiraz, il est également indiqué : « Le nom de Saadi et ses précieuses œuvres ornent depuis longtemps la mémoire historique du monde, et c'est un grand honneur qu'à ce jour et pour toujours, l'histoire soit la fierté de tous les persanophones. Le nom de Saadi n'est pas seulement la fierté de l'Iran, mais aussi la fierté de l'humanité. »

Esmaïli a poursuivi ce message : « Le nom de Saadi et ses précieuses œuvres ornent depuis longtemps la mémoire historique du monde, et c'est un grand honneur qu'à ce jour et pour toujours, l'histoire soit la fierté de tous les persanophones. C'est un fait que la langue persane après Ferdowsi est redevable à Saadi, et nous Iraniens, après sept siècles, vivons toujours avec Saadi et parlons sa langue. »

Du point de vue de ce membre du cabinet, les paroles de Saadi, bien que pleines de thèmes spirituels élevés et de points sociaux profonds, sont également célèbres d'un point de vue esthétique et artistique, et donc ce grand poète mérite la position d'un certain maître de la parole La poésie persane se dresse.

Esmaïli a ajouté dans ce message : « Saadi doit être considéré comme un symbole de sagesse, de dignité et de dignité humaine. Saadi est le porte-drapeau de la justice et son « Jardin de roses » est la porte de la religion d'Etat. Promouvoir la justice, rechercher les votes des sages et des penseurs, tester les fonctionnaires et les hommes d'État avant de les nommer à des postes, planifier face à l'ennemi et éviter les préjugés ; Cela fait partie de ses enseignements. »

« Le conseil que Saadi donne est dans la protection des vertus qui distinguent l'homme des autres créatures de Dieu, et c'est la possession de ces vertus qui conduit l’être humain à une position supérieure par rapport aux autres créatures, même par rapport aux anges. », a souligné le ministre iranien.

Le message déclare également : « Saadi ne s'est jamais écarté de la voie de la charia et de l'islam. Ses paroles sont basées sur des versets et des hadiths, et son utilisation des hadiths dans ses ouvrages, est si fréquente qu’à l'exception du Masnavi de Rumi, il est difficile de trouver un chef-d'œuvre persanophone aussi riche en thèmes d’hadith que les livres de Saadi. »

Le ministre de la Culture a annoncé la suite de ce message : « Le jour de la commémoration de Saadi, nous félicitons tous les persanophones, en particulier les amoureux de la culture et de la littérature iraniennes. Cette année la commémoration de Saadi est coïncidée avec l’anniversaire du martyre de l’Imam Ali. Je considère que c’est une occasion unique de purifier l'âme et d'atteindre la perfection humaine; D'autant plus que la sagesse chiite est innombrable dans les poèmes de Saadi et que ce chef-d'œuvre unique dans le domaine de la poésie et de la prose persane a été influencé par la rhétorique et les concepts sublimes des paroles de l'Imam Ali. »

Dans la dernière partie de ce message, le ministre iranien a conclu : « L'espoir est que nous regarderons la poésie de Saadi de son point de vue éducatif et accorderons plus d'attention à son grand héritage social et moral. Nous apprécions les conseils de Saadi, qui sont basés sur les enseignements du Coran et des Hadiths. »

Le 1er ordibehesht dans le calendrier officiel de l'Iran est nommé d'après Saadi, le créateur du « Jardin de roses ».