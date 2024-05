Représentation d'Iran à l’ONU : Mettre fin au génocide à Gaza est une exigence mondiale + vidéo

Selon IRNA, le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a écrit mardi, heure locale, en publiant une vidéo sur son compte utilisateur sur la chaîne X (ancien Twitter) : « Le jour de la Nakba est un rappel de 76 ans de déplacement forcé, usurpation et occupation de la terre palestinienne. Mettre fin au génocide et ouvrir rapidement une enquête judiciaire sur les crimes flagrants du régime israélien à Gaza font partie des exigences du monde. »

Plus tôt, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran avait annoncé dans un communiqué : « Le mi-mai 1948 a marqué le début de la période calamiteuse de l'occupation de la Palestine et de la violation flagrante des droits de son peuple opprimé, en particulier de son droit à l'autodétermination, qui est à l'origine de ses sinistres conséquences depuis 76 ans, qui a englouti la région et le monde islamique et s'est transformée en une blessure profonde et douloureuse sur le corps du monde islamique.

Journée de la Nakba, marque l’anniversaire de l'établissement du régime de l'apartheid et de l'occupation sioniste au cœur du monde islamique avec la conspiration malveillante du colonialisme britannique et début de la période sanglante de génocide, massacre, déplacement, occupation et profanation de la Terre Sainte de Palestine avec le feu vert et le soutien direct et indirect des puissances coloniales à leur tête les États-Unis d’Amérique.

Le 15 mai marque la date anniversaire de la Nakba (catastrophe, en arabe) qui renvoie à l'exode forcé de plus de 700 000 Palestinien·nes, chassé·es de leurs terres en 1948 lors des massacres perpétrés par le régime d’Occupation sioniste et de son armée.

Le régime factice sioniste, qui est un symbole clair du terrorisme d’Etat officiel bien organisé dans le monde, ajoute à chaque fois une nouvelle page honteuse à son épais dossier de crimes internationaux ; La découverte de charniers dans les hôpitaux Nasser et Shifa dans la bande de Gaza dresse un tableau terrible du crime contre l'humanité commis par ce régime brutal.

Perpétrer ces crimes dénoncés à l’échelle internationale, y compris les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, est considéré comme contraire aux valeurs fondamentales des Nations Unies et à toutes les normes, principes et standards internationaux reconnus, et sans aucun doute les auteurs en sont responsables pénalement et y doivent répondre. Certes l'impunité continue des criminels sionistes va à l’encontre des dispositions du droit international, peut-on lire dans le message.