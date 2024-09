Le Croissant-Rouge iranien, a envoyé ce matin (mercredi) au Liban une équipe de volontaires du Croissant-Rouge comprenant 12 médecins généralistes et spécialistes et 12 infirmiers et paramédicaux.

Le ministre libanais de la Santé, Firass Abiad, a déclaré que les explosions de bipeurs avaient fait au total au moins 11 martyrs et environ 4.000 blessés. L'état de 400 personnes blessées demeure grave.