Zanganeh: la capacité de production des produits pétrochimiques s'élèvera à 130 millions de tonnes d'ici 2025

Lors d'une interview télévisée à l'occasion du début des fêtes de l'anniversaire de la Révolution islamique, Bijan Zanganeh a présenté un bilan à propos du développement du pays dans les domaines pétrolier, gazier et pétrochimique.

"Pendant la période des sanctions, l'industrie pétrochimique a beaucoup aidé le pays en termes de réserves en devises étrangères. La capacité de production des produits pétrochimiques en Iran s'élèvera à 100 millions de tonnes d'ici 2021 et à 130 millions de tonnes d'ici 2025.", a déclaré Zanganeh.

"Grâce aux nouvelles explorations, nous avons en Iran environ 159 milliards de barils de réserves d'hydrocarbures liquéfiés.", a souligné le ministre du Pétrole de la République islamique d'Iran.

"La production de gaz en 2020 est augmenté de 65 millions de mètres cubes par jour par rapport à l'année dernière. Actuellement, environ 99% des villes et 86% des villages bénéficient du gaz naturel, et le projet d'approvisionnement en gaz de la province de Sistan et du Baloutchistan est en cours.", a précisé Zanganeh.

