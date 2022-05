Pourparlers de Vienne : l'Iran jusqu’au-boutiste, pour faire valoir « pleinement » les droits de son peuple

Téhéran - IRNA - « La République islamique d'Iran ne cédera pas sur ses revendications légitimes et essentielles dans les pourparlers de Vienne et fera valoir pleinement et complètement les droits de son peuple, c'est-à-dire la protection de ses intérêts économiques et fondamentaux », a insisté ce dimanche le Porte-parole du gouvernement iranien.

Ali Bahadori Jahromi, s'exprimant à l'occasion d'un entretien exclusif avec l'IRNA ce dimanche premier mai, sur les questions soulevées par les États-Unis concernant l' « échec des pourparlers de Vienne », a déclaré : « Les négociations sont l'une des questions sur la table de la République islamique aux côtés d'autres questions liées aux évolutions internationales. » Il a souligné : « L'Iran ne se retirera jamais des mécanismes diplomatiques internationaux et poursuivra la question sérieusement jusque faire valoir « pleinement » les droits et les intérêts de la nation iranienne, à savoir les droits économiques tout en protégeant les droits liés à la technologie nucléaire. » « Nous devons faire une pause dans les pourparlers en raison de facteurs externes », a tweeté le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, vers fin mars 2022. « Un texte final est quasiment prêt et sur la table », a-t-il ajouté, disant rester « en contact » avec les différentes parties et les Etats-Unis « pour surmonter la situation actuelle et conclure un accord ».