Manifestations pro-Palestine dans les universités américaines ; Arrestation de 25 personnes à l'Université de Virginie

Les manifestations étudiantes dans les universités américaines se poursuivent et la police a arrêté 25 d'entre eux à l'Université de Virginie et des dizaines d'autres à l'Art Institute de Chicago.

Selon le service Etats-Unis d’Irna, le site Internet de Hill a écrit à ce propos : « Les manifestants qui se sont rassemblés hier à l'Université de Virginie pour la cinquième journée consécutive ont exigé que l'université s'abstienne d'investir dans les entreprises sionistes. »

Le groupe appelé « Virginia Camp in Support of Gaza » a demandé aux administrateurs de leur université de divulguer la liste de tous leurs investissements en faveur du régime sioniste et de s'abstenir d'utiliser leurs ressources financières pour investir dans des institutions liées à Israël.