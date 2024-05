30 roquettes tirées depuis le territoire libanais vers la Galilée et le Golan occupé

Les sources ont annoncé le tir de salves intensives de roquettes en direction de la Haute Galilée occupée.

A cet égard, des sources israéliennes ont confirmé le tir d'une série de roquettes du côté libanais vers la région de « Meron », et un grand nombre d'entre elles sont tombées dans la région.

Les mêmes sources hébraïques ont publié un rapport faisant état de deux blessés suite à la chute d'une roquette dans la zone de « Karm Ben Zamra » en Haute Galilée.

Le Hezbollah libanais a annoncé dans un communiqué que « en soutien au peuple palestinien de Gaza et à sa résistance, et en réponse au terrorisme pratiqué par l'ennemi sioniste dans la région de Cana, un certain nombre d'avions d'attaque ont pris pour cible le quartier général du 411e bataillon d'artillerie de l'entité d'occupation dans la région de Ja'atun ».

Selon la déclaration, le Hezbollah a soigneusement ciblé les camps de déploiement des soldats et officiers sionistes et a tué et blessé un certain nombre de sionistes.