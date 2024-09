Avertissement du ministre iranien des A.E. aux soutiens d'Israël : La région est au bord d'une guerre totale

New York- IRNA- Le ministre iranien des Affaires étrangères Seyed Abbas Araghchi, poursuivant ses réunions et rencontres bilatérales à New York, a rencontré son homologue italien et discuté avec lui de diverses questions, notamment l'escalade des conflits entre le Hezbollah libanais et le régime d’Occupation sioniste.

Araghchi, qui s'est rendu à New York pour participer à la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, lors d'une rencontre avec le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, tout en condamnant l'attaque du régime sioniste contre le Liban, a averti que la région est au bord d'une guerre totale à grande échelle, et si les États-Unis et d'autres soutiens de l’entité sioniste n'arrête pas les attaques du régime usurpateur, ils doivent accepter la responsabilité de ses conséquences. Faisant référence à la demande de l'Italie et de certains autres pays pour un cessez-le-feu immédiat au Liban, le ministre des Affaires étrangères de la RII a déclaré qu'il est de la responsabilité des alliés soutiens du régime sioniste de mettre fin à ses attaques barbares, dont le résultat est la mort en martyr des centaines de personnes, dont des dizaines d'enfants. Soulignant le désespoir du régime sioniste et son échec à atteindre aucun de ses objectifs déclarés à Gaza, malgré une année de massacres dont il s’occupe sans discontinuité, Abbas Araghchi a indiqué : « Nous ne devrions pas permettre à ce régime d'étendre le feu de la guerre à l'ensemble de la région pour se sauver de l’impasse. »