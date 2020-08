L'Iran offre l'éducation gratuite à un demi-million d'écoliers étrangers

Téhéran (IRNA) - "En Iran, l'utilisation des établissements scolaires est égale et gratuite pour les écoliers iraniens et étrangers. L'Iran est le seul pays à avoir accueilli plus d'un demi-million de ressortissants étrangers sans recevoir aucune aide financière de la part des organisations internationales.", a déclaré le ministre iranien de l'Éducation.

Le ministère de l'Éducation a offert des possibilités d'éducation aux écoliers étrangers en supprimant les restrictions qui limitaient les inscriptions des ressortissants étrangers dans certaines écoles iraniennes. En fait, la possibilité d'étudier dans les écoles iraniennes pour les écoliers étrangers, en particulier afghans, a été créée en 2014, après le discours historique du Guide suprême de la Révolution islamique. Actuellement, le nombre d'écoliers étrangers en Iran est de 560 000, et la plupart des étudiants étrangers en Iran sont des Afghans. Le système éducatif de la République islamique d'Iran est un hôte à bras ouvert pour les écoliers étrangers afin que ces enfants vivant en Iran ne manquent pas l'éducation avec le début de la nouvelle année scolaire. En 2014, le Guide suprême de la Révolution islamique a explicitement déclaré solennellement: "Aucun enfant afghan, même les immigrants illégaux en Iran, ne doit pas manquer l'éducation. L'inscription dans les écoles iraniennes doit être possible pour tous, y compris pour des enfants des ressortissants étrangers vivant en Iran."