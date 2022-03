L’ambassadeur d’Iran et de France se rencontrent à Bagdad

Au cours de la réunion, qui s'est tenue à l'ambassade de la République islamique d'Iran à Bagdad, les deux parties ont échangé des vues sur la situation politique actuelle en Irak et ont exprimé l'espoir que le nouveau gouvernement serait formé dès que possible conformément au processus légal et grâce à un accord entre les partis et groupes politiques.

Les deux parties ont également souligné la stabilité de l'Irak et son rôle important dans la région.

Le diplomate français a déclaré que la stabilité de l'Irak renforcerait la stabilité dans la région, et la France était en faveur du dialogue régional.

Eric Chevallier a également soutenu les pourparlers nucléaires entre la République islamique d'Iran et le groupe P4+ 1, et a appelé à un résultat plus rapide et plus satisfaisant lors des pourparlers.