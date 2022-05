L’ambassadrice d’Australie en Iran en visite au parc national de Golestân

Aujourd'hui, dimanche 8 mai, après avoir rencontré des responsables de l'Université des sciences agricoles et des ressources naturelles de Gorgān, Lyndall Sachs, Ambassadrice d’Australie en Iran a exprimé son intérêt à visiter le parc national du Golestân.

Selon elee, le but principal de la visite était de se familiariser avec les attraits naturels de ce parc forestier.

Le parc national du Golestân ou la forêt du Golestân, situé dans la province nord-est du Golestân, est le plus ancien parc national enregistré en Iran et un refuge unique pour la faune, qui offre un large éventail de flore et de faune. Étant l'un des plus anciens parcs nationaux du monde, il a été classé parmi les cinquante meilleurs écosystèmes de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1930.

S'étendant sur 87 402 hectares, il abrite un septième des espèces végétales d'Iran, un tiers de tous les oiseaux et la moitié des mammifères du pays, abritant 1 350 espèces végétales et 302 espèces sauvages.

La zone comprend le léopard persan, l'ours brun, le chacal, le bouquetin persan, les loups, le chat sauvage, le cerf rouge caspien, le sanglier, la gazelle, la chèvre de montagne, le renard et le coyote. Et les espèces végétales qui poussent dans la région se composent de plusieurs espèces endémiques telles que le safran d'Alma, le bois de fer persan.

Dans le passé, le guépard asiatique vivait également dans la région de la plaine de Mirzabaylu, mais le dernier guépard a été vu dans la région il y a au moins 40 ans. Bien sûr, en octobre 2014, un guépard a été observé dans cette plaine, mais personne n'a pu le photographier.

Le climat du parc national du Golestân varie de très humide à semi-aride avec des précipitations inférieures à 200 à 1000 mm. Les températures dans le parc national du Golestân varient de -25 degrés à +35 degrés selon les différents mois de l'année. La température absolue la plus élevée signalée dans le parc était de 42 ° C dans le sud-est du parc.

Jusqu'à présent, 150 espèces d'oiseaux ont été identifiées dans le parc national du Golestan. L'aigle royal, l'aigle impérial de l'Est, le faucon sacre, le faucon et le gypaète barbu font partie des oiseaux en voie de disparition du parc.

Les autres oiseaux du parc national du Golestân comprennent les faisans communs, les pie-grièches, le vautour fauve, l'étourneau rose, les parulines typiques, les traquets, les pinsons et les merles communs.

Le parc détient une part de 3 espèces d'amphibiens et 24 espèces de reptiles.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter