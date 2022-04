Offense au Saint Coran : la diplomatie iranienne convoque le chargé d'affaires suédois

La partie iranienne a fait part des « vives protestations » de la RII suite à l'action insultante de la personne mentionnée, qui a malheureusement eu lieu sous le faux prétexte de la liberté d'expression avec le soutien de la police suédoise.

Condamnant cet acte insultant pendant le mois sacré du Ramadan, le Diplomate a mis l’accent sur la responsabilité du gouvernement suédois à cet égard et a appelé à une action immédiate et décisive de Stockholm pour mettre fin à ces audaces répétitives visant le Livre sacré des musulmans et à des garanties pour qu’il ne se reproduira plus à l'avenir.

Il a qualifié le fait d'insulter le noble Coran et les valeurs sacrées de plus de deux milliards de musulmans dans le monde et de blesser leurs sentiments comme le pire abus possible de la liberté d'expression.

« Ce triste incident, qui s'est déroulé avec l’autorisation de la police suédoise, ternit l'image de la Suède auprès des musulmans du monde », a prévenu cette autorité iranienne.

En réponse, le chargé d'affaires suédois a exprimé ses regrets concernant l'incident survenu dans son pays, déclarant qu'il transmettrait immédiatement les protestations de l’Iran aux autorités de son pays.